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Бах сказал украинским спортсменам, что МОК должен поддерживать объединяющую миссию

Новое заявление повышает шансы российских атлетов выступить на Олимпиаде в Пекине.
13 февраля 2023 09:17
автор: Максим Скороходов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в своей недавней речи обратился к украинским спортсменам.

«Мы поддерживаем 3000 членов олимпийского сообщества из Украины, которые должны предстать на Олимпиаде в Париже крепкой командой.

Каждый украинский спортсмен может быть уверен, что мы полностью с ним солидарны и все его слова принимаются во внимание.

Но мы, в первую очередь, должны выполнять миротворческую миссию, помогающую объединять людей», - приводит слова Баха французская пресса.

В конце января исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских атлетов на международные соревнования в нейтральном статусе. В пятницу на международном саммите министров спорта 35 стран выступили за недопуск россиян и белорусов до Олимпийских игр.

источник: «Советский спорт»
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