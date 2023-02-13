Многие члены МОК выступают против изоляции российских спортсменов

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ги Дрю выступил за возвращение российских спортсменов на мировую арену.

«Я, как и многие члены МОК, считаю, что спортсмены не должны страдать от глупых решений своих политических лидеров, политика не должна мешать участию спортсменам. В 2023 году я не вижу оснований для отстранения российских и белорусских спортсменов. Посмотрим, что будет в 2024-м, но будет несправедливо лишать спортсменов того, к чему они готовились годами», сказал Ги Дрю в эфире французского радио, подразумевая Олимпиаду в Париже.

В конце января исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских атлетов на международные соревнования в нейтральном статусе. В пятницу на международном саммите министров спорта 35 стран выступили за недопуск россиян и белорусов до Олимпийских игр.