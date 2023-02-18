Спортивный комментатор Владимир Писаревский умер на 88-м году жизни

Советский спортсмен и тренер, радио- и телекомментатор Владимир Писаревский скончался на 88-м году жизни.

В 50-е годы он выступал за хоккейные «Динамо», «Химик» и «Трактор», после завершения карьеры игрока, в начале 60-х стал журналистом, работал комментатором и освещал крупные хоккейные события — чемпионаты мира.

Он провел репортажи с 26 чемпионатов мира по хоккею, работал на Олимпийских играх и Играх доброй воли, комментировал матчи Суперсерии СССР — Канада.

В 2005 году Писаревский получил звание заслуженного работника культуры РФ.