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30 стран попросили МОК уточнить, как будет выглядеть «нейтралитет» российских спортсменов

Запад не хочет видеть Россию на Олимпиаде.
20 февраля 2023 19:08
автор: Максим Скороходов

30 стран обратились с МОК с просьбой представить модель допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в Париже в условиях нейтралитета, сообщает зарубежная пресса.

Пока МОК не расскажет подробности, эти страны, включая США, Великобританию, Францию, Канаду и Германию, не согласны с допуском России и Белоруссии.

Напомним, что помимо нейтралитета МОК выдвинул еще одно условие возвращения российских и белорусских спортсменов - соблюдение антидопинговых правил.

источник: «Советский спорт»
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