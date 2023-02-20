30 стран попросили МОК уточнить, как будет выглядеть «нейтралитет» российских спортсменов

30 стран обратились с МОК с просьбой представить модель допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в Париже в условиях нейтралитета, сообщает зарубежная пресса.

Пока МОК не расскажет подробности, эти страны, включая США, Великобританию, Францию, Канаду и Германию, не согласны с допуском России и Белоруссии.

Напомним, что помимо нейтралитета МОК выдвинул еще одно условие возвращения российских и белорусских спортсменов - соблюдение антидопинговых правил.