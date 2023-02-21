МОК заявил, что Европарламент нарушает олимпийскую хартию и международное право

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на резолюцию Европарламента, выступающего против возвращения российских и белорусских спортсменов.

В своем заявлении МОК подчеркнул, что запрет для россиян и белорусов на участие в соревнованиях является нарушением международного права. Помимо этого МОК отметил, что данная резолюция противоречит миротворческой миссии, которая закреплена в Олимпийской хартии.

Ранее МОК заявлял, что допускает возвращение российских и белорусских спортсменов исключительно в азиатских соревнованиях.