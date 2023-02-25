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Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Польша и Словакия призвали не допускать россиян до соревнований

Страны выпустили совместную декларацию.
25 февраля 2023 08:39
автор: Максим Скороходов

Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Польша и Словакия после встречи политиков этих стран с министром спорта Украины Вадимом Гутцайтом выпустили совместную декларацию, в которой призвали не допускать российских спортсменов до международных соревнований.

«Учитывая продолжающуюся дискуссию на международной арене о санкциях против России и Белоруссии в сфере спорта, мы, как представители соседних стран, обязаны отстаивать позицию, состоящую в том, чтобы Россия и Белоруссия не были допущены к участию в международных спортивных соревнованиях в любой форме.

Исходя из нашего исторического опыта, мы глубоко убеждены, что ослабление введенного год назад запрета было бы неправильным сигналом, который может быть использован российским режимом и его пропагандой.

Сейчас, как никогда ранее, украинское спортивное сообщество заслуживает постоянной совместной поддержки.

Мы были удивлены и возмущены, получив заявление Международного олимпийского комитета от 25 января этого года, в котором были положения, открывающие спортсменам из России и Беларуси двери для возвращения на международные спортивные арены, в том числе для участия в следующих Олимпийских играх», - говорится в декларации, которая опубликована зарубежной прессой.

Добавим, что МОК предложил допустить россиян и белорусов до соревнований в нейтральном статусе при условии соблюдения антидопингового законодательства и отсутствия поддержки ситуации на Украине.

При этом на данный момент рассматривается вопрос участия российских и белорусских спортсменов исключительно в азиатских соревнованиях.

источник: «Советский спорт»
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Страны выпустили совместную декларацию.
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