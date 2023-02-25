Вторые Зимние игры «Дети Азии» открылись в Кузбассе

Вторые зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» торжественно открыты в Кузбассе. В церемонии открытия принял участие полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, министр спорта РФ Олег Матыцин, губернатор Сергей Цивилев.

Свое обращение в адрес участников направил президент России Владимир Путин.

««Дети Азии» – один из интересных и успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта, объединяющий на своих площадках талантливых, увлечённых ребят из разных регионов России и ряда азиатских стран. Уверен, что II Международные зимние спортивные игры «Дети Азии» пройдут на самом высоком организационном уровне, станут настоящим праздником спорта, творчества и дружеского общения и, конечно, предоставят юным участникам отличную возможность познакомиться с историей и достопримечательностями Кемеровской области», - говорится в обращении главы государства.

Международные игры продлятся до 5 марта. Всего в них принимают участие более 800 спортсменов из 12 стран мира. В программе 9 зимних видов спорта, всего будет разыграно 57 комплектов медалей.