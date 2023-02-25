В Камеруне 19 бегунов пострадали в результате серии взрывов во время марафона

Девятнадцать участников марафона «Гонка надежды» были ранены в результате нескольких взрывов, произошедших на дистанции, сообщают британские СМИ.

По данным источника, как минимум два взрывные устройства сработали на обочине дороги, когда спортсмены пробегали мимо. В настоящее время сообщается о 19 пострадавших, троим потребовалось помощь хирургов.

Ответственность за подрывы взяла одна из сепаратистских группировок — вооруженное крыло Управляющего совета Амбазонии.

В марафоне «Гонка надежды» принимали участие более 500 спортсменов из 15 стран.