Участники «Ты в игре» обсудили актуальные тренды спортивной отрасли на форуме «Мы вместе. Спорт»

Одна из встреч была посвящена юбилею Министерства спорта РФ, а также оценке актуальных механик для вовлечения россиян в любительский спорт. Среди спикеров и гостей были партнеры, эксперты и участники Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», который проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Форум «Мы вместе. Спорт» традиционно собирает лидеров спортивной индустрии, предпринимателей, представителей спортивных федераций и руководителей региональных органов исполнительной власти. Спикеры и участники форума определяют приоритетные направления развития российского спорта, а также поднимают ключевые вопросы для отрасли. Так, эксперты обсудили тренды наступившего года, вопросы трансформации спортивной индустрии, управления и поддержки предпринимательства в спорте. За два дня форума перед участниками выступили более 100 спикеров, а всего было проведено более 20 мероприятий. На площадке также работала международная выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы» (MSIP), на которой были представлены высшие достижения отечественной спортивной индустрии.

Особое внимание было уделено юбилею Министерства спорта: организации исполнилось 100 лет. Под эгидой юбилея в течение всего года будут проводиться спортивные мероприятия, соревнования и другие активности. О том, как проходит подготовка к празднованию и что ждет россиян в честь юбилея Министерства спорта, можно было узнать на панельной сессии «Актуальные механики для вовлечения в массовый спорт: анализ информационно-коммуникационной кампании и лучших региональных практик по продвижению федерального проекта “Спорт — норма жизни”», которая проводилась совместно с АНО «Национальные приоритеты».

«Сегодня мы празднуем столетие не только Министерства спорта, но и региональных органов, различных обществ и видов спорта, федераций. Мы отмечаем большой юбилейный праздник, и к нему будут приурочены все мероприятия 2023 года. Все, что мы планируем в рамках юбилея, мы разделили на три ключевых сообщения. Это преемственность и традиции, лица и персоны на передовой спорта, а также славное настоящее, в котором нас не сломить ограничениями и санкциями. Наша общая задача — сделать спорт доступным и показать, что нам есть чем гордиться», — делится советник министра спорта Российской Федерации Валентина Волокитина.

На сессии поднимались ключевые темы для спортивной отрасли. Спикеры и участники обсудили, какие существуют стопоры для ведения активного и здорового образа жизни у россиян, как эффективно популяризировать и продвигать любительский спорт, какие основные ошибки могут быть при выборе целевой аудитории и так далее.

«У нас есть такое выражение — “причинить добро”. Это означает, что если вы хотите кому-то помочь, а человек этого не хочет, то шансов практически нет. И, наверное, один из лучших вариантов — действовать личным примером, — рассказывает генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская. — Так, мы оказали информационную поддержку “Гонке звезд” по биатлону. Вместе с олимпийскими медалистами на лыжню вышла наша радиоведущая Диана Терешкова. Она достаточно известная ведущая, ведет передачи и на Хит FM, и на DFM. Ее участие в этой гонке имело мощный резонанс среди нашей аудитории слушателей и никого не оставило равнодушным. Если уж ведущая смогла встать на лыжи, то и я смогу».

«Мы занимаемся поддержкой предпринимательства, в первую очередь в регионах Российской Федерации. И запрос у на спорт, который сегодня существует у наших людей, открывает перед предпринимателями возможности для самореализации. На всех этапах развития и для бизнеса любого масштаба в нашей инфраструктуре найдутся меры поддержки. Предприниматели в сфере спорта могут претендовать на гранты для молодых, для социальных предпринимателей и на участие в других программах. Также для малых предприятий открыты двери центров “Мой бизнес”», — отмечает советник заместителя министра экономического развития РФ Ольга Терно.

На сессии также было презентовано масштабное исследование по оценке коммуникативной эффективности федерального проекта «Спорт — норма жизни» и отдельных региональных проектов по продвижению спорта. Спикеры поделились собственными кейсами по популяризации любительского спорта, а также интересными и эффективными механиками, которые помогают вовлекать людей в активный и здоровый образ жизни.

«Сейчас наша клиентская база составляет более 12 миллионов домохозяйств, каждый четвертый житель России смотрит телевидение от Триколора. У нас три спортивных канала собственного производства: «Футбольный», «Хоккейный» и «Спортивный», а также мультиканал «Большой эфир». Триколор уникален тем, что мы единственные можем показывать до 40 прямых трансляций единовременно. Например, регулярные трансляции матчей Ночной хоккейной лиги позволяют привлекать еще больше молодых ребят к игре в хоккей. По словам наших партнеров, после того, как мы начали показывать практически все матчи этой лиги, количество заявок на участие в соревнованиях увеличилось на 20%. Так что мы выполняем свою функцию по вовлечению в массовый спорт», — делится генеральный продюсер Триколора Михаил Анисимов.

«В рамках президентской платформы “Россия — страна возможностей” у нас порядка 18 млн участников, и мы постоянно думаем о новых механиках, которые позволят нам вовлекать молодежь в активности. Полтора года назад появилась идея по вовлечению людей в созидательную повестку и здоровый образ жизни. Мы начали тестировать новую механику и обнаружили, что поддерживать мотивацию и вовлекать людей, особенно молодежь, можно с помощью базовых механик в виде игр, когда пользователи платформы участвуют в тех или иных активностях, получают за это баллы и обменивают на бонусы. Формат поощрения — встречи со знаменитостями, тренировки со спортсменами и так далее. Например, два дня назад наши участники провели свой тренировочный день с клубом “Динамо”. Такой подход очень сильно подпитывает вовлеченность, потому что это реальные истории», — делится руководитель проекта «Другое дело» АНО «Россия — страна возможностей» Кирилл Хвиль.

«Важную роль в представлении роли спорта у обычных людей играют конкретные учреждения: школы, секции и так далее. Поэтому мы работаем над тем, чтобы эти учреждения, которые ближе всего к людям, имели опрятное лицо в социальных сетях. Потому что имидж — это важно. Над имиджем нужно работать не в рамках одного мероприятия, это ежедневная работа. И, когда она проходит качественно, регулярно, с освоением новых техник, мы можем создать ту самую экосистему государственных пабликов вокруг гражданина», — отмечает Александр Марченко АНО «Диалог регионы».

Во время панельной сессии перед участниками форума выступили руководитель коммуникационного сопровождения федерального проекта «Спорт — норма жизни» АНО «Национальные приоритеты» Мария Ярина, советник министра спорта Российской Федерации Валентина Волокитина, директор по развитию исследовательского направления Центра социального проектирования «Платформа» Мария Макушева, советник заместителя министра экономического развития РФ Ольга Терно, генеральный директор «Русской медиагруппы» Любовь Маляревская. Также выступили партнеры Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»: руководитель проекта «Другое дело» АНО «Россия — страна возможностей» Кирилл Хвиль и генеральный продюсер мультиплатформенного оператора Триколор Михаил Анисимов. На сессии присутствовали и участники «Ты в игре»: Валерия Черток («Самая спортивная девушка России»), Александра Золотова («Инклюзивные паруса России»), Мария Пилюгина («Мода в мире спорта»), Алексей Беленький (межрегиональный турнир по волейболу «Кубок Дружбы U14») и Елена Ветрова («Прыжки через резинку как метод двигательной нейрокоррекции детей»). Они задали актуальные вопросы спикерам, а также внесли свои предложения по популяризации любительского спорта.

«Основой успеха нашего проекта является, прежде всего, понимание запроса женской аудитории на красоту и уверенность, которые неразрывно связаны с физическим и психологическим здоровьем. Содержание проекта полностью соответствует национальным трендам, у нас простые и понятные правила, квалифицированные наставники, беспристрастное и объективное жюри, атмосфера доброжелательной конкуренции. В итоге нам удалось создать не только уникальный и масштабный проект, но и рассказать своей аудитории через СМИ обычную, но интересную историю быстрого преображения, в которой была и есть своя драматургия, живые герои. И, я думаю, что в этой истории мечтает поучаствовать каждая девушка, а если верить статистике, то 54% населения», — поделилась Валерия Черток.

Конкурс «Ты в игре» находит и отмечает яркие и полезные спортивные инициативы, которые помогают вовлекать россиян в активный и здоровый образ жизни. Благодаря участию в конкурсе авторы-энтузиасты могут заявить о себе на всю страну, найти поддержку у партнеров и спонсоров, повысить собственные компетенции и улучшить бизнес-процессы внутри проектов, а также выиграть денежные призы. Победители в пяти основных номинациях получат по 300 тысяч рублей, а один из участников станет обладателем гран-при в 1 миллион рублей. За предыдущие два сезона в конкурсе приняло участие 6635 инициатив, а третий сезон объединил 4601 спортивный проект.

В феврале из всех участников эксперты выявили 250 инициатив, которые прошли в лонг-лист конкурса. Для них с 14 февраля по 9 марта проводится образовательный акселератор — мастер-классы и семинары от ведущих экспертов в области спортивного менеджмента и маркетинга. Также на официальном сайте конкурса началось «Народное голосование». Следующий этап оценки пройдет с 13 по 22 марта: экспертный совет выделит 25 проектов-финалистов в шорт-лист конкурса. Для них с 22 марта по 5 апреля будет проводиться дополнительный образовательный акселератор, в рамках которого авторы проектов научатся грамотно оформлять презентации и проводить публичные выступления. Знания пригодятся на защите проектов перед экспертным советом, которая пройдет в апреле. По итогам защиты экспертный совет объявит победителей в номинациях конкурса, а также обладателя гран-при.

Подробная информация о третьем сезоне «Ты в игре» публикуется на официальном сайте конкурса https://tyvigre.ru/.

Партнером «Ты в игре» является Континентальная хоккейная лига (КХЛ). В рамках сотрудничества КХЛ выступит на конкурсе в роли ментора по развитию проектов. На менторство смогут попасть любые яркие и интересные инициативы независимо от вида спорта, направленности и номинации. Ключевое условие — проекты должны популяризировать любительский спорт и вовлекать россиян в активный образ жизни.

Номинации третьего сезона поддерживают партнеры конкурса: мультиплатформенный оператор Триколор, российский производитель спортивных тренажеров и оборудования IRON KING. Триколор также оказывает конкурсу информационную поддержку, в рамках которой на собственных телевизионных и цифровых каналах проектов «Наш спорт» и «Большой эфир» оператор покажет информационные ролики и документальные фильмы об участниках конкурса «Ты в игре». Программа развития «Другое дело» АНО «Россия — страна возможностей» является партнером конкурса «Ты в игре» и поддерживает дополнительную номинацию «Народное голосование». Также партнером конкурса в третьем сезоне выступил национальный портал по поддержке малого и среднего предпринимательства «Мойбизнес.рф», который учредил для участников третьего сезона специальный приз «Мой спортивный бизнес». РМОУ проведет образовательный акселератор для участников, вошедших в лонг-лист конкурса.

Ход конкурса освещают ведущие СМИ. Информационную поддержку конкурсу оказывает «РБК Life» — ваш гид по свободному времени. Российский спортивный интернет-портал Championat.ru, лидер среди спортивных порталов Рунета, в рамках медиапартнерства с конкурсом «Ты в игре» рассказывает о проектах участников конкурса, а также выступает партнером номинации «Медиа».

Регулярные занятия физической культурой и спортом напрямую влияют на сохранение и укрепление здоровья людей. Поэтому приоритетная задача федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» — увеличение числа россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений, совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и кадров для отрасли.