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Игорные зоны работают на развитие российского туризма

2 марта в Москве состоялся Форум букмекеров России. В рамках этого события состоялась отдельная дискуссия с представителями российского игорного бизнеса. 
Игорные зоны работают на развитие российского туризма
06 марта 2023 13:00

Спикерами выступили Дмитрий Анфиногенов, председатель АИРИС, Сергей Балоян, заместитель генерального менеджера казино Altai Palace игорной зоны «Сибирская монета», Елена Пивоварова, директор по правовым вопросам казино Tigre de Cristal игорной зоны «Приморье» и Элина Кушниренко, PR-директор игорной зоны «Красная Поляна».

Ключевой темой для обсуждения стало влияние игорного бизнеса на развитие туристического потенциала регионов. Спикеры и модератор сессии единогласно отметили важную роль игорных зон в генерации и росте туристического потока. Участники дискуссии также подчеркнули, что присутствие азартных кластеров дополнительно стимулирует скачки развития транспортной инфраструктуры и сопутствующего бизнеса.

Председатель АИРИС Дмитрий Анфиногенов обратил внимание участников сессии на актуальную стратегию развития игорного бизнеса:

- Сегодня игорные зоны работают на созидание туристической индустрии. Это наша главная задача и приоритетное направление. Современные игорные кластеры развиваются по пути многофункциональных развлекательных центров. Сегодня основной поток инвестиций направлен на создание неигровых проектов, таких, как развлекательная площадка RED ARENA и театр «В игре» в игорной зоне «Красная Поляна», парк развлечений, пляж и кампус для сотрудников в «Приморье», новые гостиницы и рестораны на Алтае и в Калининграде. Такие объекты помогают нивелировать сезонность и приводят в места расположения игорных зон новых гостей. Таким образом, подобная тактика стимулирует развитие событийного, эко и игрового туризма в регионах.

Привлечение международных гостей стало отдельной темой для обсуждения. Представители игорного бизнеса из Сочи и Владивостока поделились опытом и результатами работы в этом направлении.

- До объявления глобального карантина игорная зона «Красная Поляна» активно принимала туристов из Турции, Израиля, Бахрейна и Китая. С этими странами было организовано прямое авиасообщение, а процент выручки от иностранных гостей доходил до 30%. Пандемия временно перечеркнула эту практику. Однако, теперь наметилась тенденция на постепенное возвращение к прошлым показателям. Сочи уже принимает прямые рейсы из Тель-Авива, а в начале года власти КНР сообщили о возобновлении групповых поездок своих граждан в Россию. Это позитивные новости для игорной и туристической отрасли России. К примеру, в доковидный период игорная зона «Приморье» принимала около 250 000 тысяч гостей из Китая ежегодно. А сейчас, наконец-то складываются условия для возвращения и даже увеличения этого потока, - рассказала о международной работе PR-директор игорной зоны «Красная Поляна», Элина Кушниренко.

Участники сессии отдельно отметили особые природные локации, в которых расположены игорные зоны. Общую точку зрения и виденье развития выразил Дмитрий Анфиногенов:

- Обратите внимание на эксклюзивные гео-локации игорных кластеров. Это слияние черноморского побережья и Кавказских гор, береговая линия Балтики, горный Алтай и бухта «Муравьиная» на Дальнем Востоке. Природа этих мест не нуждается в представлении и неизменно притягивает огромное количество людей из России и других стран. В этой картине игорные кластеры будут действовать, как дополнительные точки притяжения для туристов. Уникальные природные территории только выигрывают от соседства с казино, получая дополнительные инвестиции, развитие транспортной и иной инфраструктуры, рост рынка смежных товаров и услуг, создание карьерных возможностей для местного населения и многое другое.

источник: «Советский спорт»
Игорные зоны работают на развитие российского туризма
Игорные зоны работают на развитие российского туризма
2 марта в Москве состоялся Форум букмекеров России. В рамках этого события состоялась отдельная дискуссия с представителями российского игорного бизнеса. 
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