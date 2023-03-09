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Олимпийский чемпион в гребле Харин умер на 96-м году жизни

Похороны чемпиона пройдут на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.
09 марта 2023 18:50
автор: Александр Евграфов

Олимпийский чемпион в гребле на каноэ-двойке Павел Харин умер 6 марта на 96-м году жизни сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Заслуженный мастер спорта СССР Харик был участником Олимпиады 1952 года в Хельсинки, стал чемпионом в 1956 году в Мельбурне в каноэ-двойке на дистанции 10000 метров и серебряным призером на дистанции 1000 метров (вместе с Грицианом Ботевым).

Харин был четырехкратным чемпионом СССР, чемпионом Европы 1957 года. Похороны пройдут 10 марта на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

Олимпийский чемпион в гребле Харин умер на 96-м году жизни
Похороны чемпиона пройдут на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.
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