Олимпийский чемпион в гребле Харин умер на 96-м году жизни

Олимпийский чемпион в гребле на каноэ-двойке Павел Харин умер 6 марта на 96-м году жизни сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Заслуженный мастер спорта СССР Харик был участником Олимпиады 1952 года в Хельсинки, стал чемпионом в 1956 году в Мельбурне в каноэ-двойке на дистанции 10000 метров и серебряным призером на дистанции 1000 метров (вместе с Грицианом Ботевым).

Харин был четырехкратным чемпионом СССР, чемпионом Европы 1957 года. Похороны пройдут 10 марта на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.