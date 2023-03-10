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Майкл Джордан признан самым богатым спортсменом в истории, Роналду обошел Месси

Счет идет на миллиарды долларов.
10 марта 2023 10:40
автор: Максим Скороходов

Портал Sportico назвал самых богатых спортсменов в истории.

Первое место в рейтинге занял баскетболист Майкл Джордан с общим доходом в 3,3 млрд долларов. Отметим, что в расчет брались не только зарплата по спортивным контрактам, но и спонсорские отчисления.

Добавим, что Криштиану Роналду с доходом в 1,29 млрд обошел Лионеля Месси (1,22 млрд), а места со второго по четвертое заняли игроки в гольф во главе Тайгером Вудсом.

Топ-10 самых богатых спортсменов.

1. Майл Джордан - 3,3 мрлд долл. (баскетбол)
2. Тайгер Вудс - 2,5 (гольф)
3. Арнольд Палмер - 1,7 (гольф)
4. Джек Никлаус - 1,63 (гольф)
5. Криштиану Роналду - 1,58 (футбол)
6. Леброн Джеймс - 1,53 (баскетбол)
7. Лионель Месси - 1,48 (футбол)
8. Флойд Майвезер - 1,43 (бокс)
9. Роджер Федерер - 1,38 (теннис)
10. Фил Микельсон - 1,36 (гольф)

источник: «Советский спорт»
Майкл Джордан признан самым богатым спортсменом в истории, Роналду обошел Месси
Счет идет на миллиарды долларов.
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