Майкл Джордан признан самым богатым спортсменом в истории, Роналду обошел Месси

Портал Sportico назвал самых богатых спортсменов в истории.

Первое место в рейтинге занял баскетболист Майкл Джордан с общим доходом в 3,3 млрд долларов. Отметим, что в расчет брались не только зарплата по спортивным контрактам, но и спонсорские отчисления.

Добавим, что Криштиану Роналду с доходом в 1,29 млрд обошел Лионеля Месси (1,22 млрд), а места со второго по четвертое заняли игроки в гольф во главе Тайгером Вудсом.

Топ-10 самых богатых спортсменов.

1. Майл Джордан - 3,3 мрлд долл. (баскетбол)

2. Тайгер Вудс - 2,5 (гольф)

3. Арнольд Палмер - 1,7 (гольф)

4. Джек Никлаус - 1,63 (гольф)

5. Криштиану Роналду - 1,58 (футбол)

6. Леброн Джеймс - 1,53 (баскетбол)

7. Лионель Месси - 1,48 (футбол)

8. Флойд Майвезер - 1,43 (бокс)

9. Роджер Федерер - 1,38 (теннис)

10. Фил Микельсон - 1,36 (гольф)