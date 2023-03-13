90-летний бодибилдер набирает форму, выпивая молоко во время упражнений

90-летний американский бодибилдер Джим Аррингтон назвал молоко основным из ключей своей формы.

«Я делаю приседания, затем пью четыре кружки молока. Затем опять приседаю и снова выпиваю четыре кружки молока. Когда мне было около тридцати лет, я делал такие подходу в течение 30 дней», - сказал бодибилдер британским журналистам.

Добавим, что Аррингтон внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый бодибилдер в мире. При этом спортсмен признался, что со временем стал осторожнее подходить к упражнениям - сухожилия уже не те.