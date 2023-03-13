ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

90-летний бодибилдер набирает форму, выпивая молоко во время упражнений

Спортсмен признался, что полностью побороть время ему не удается.
13 марта 2023 10:30
автор: Максим Скороходов

90-летний американский бодибилдер Джим Аррингтон назвал молоко основным из ключей своей формы.

«Я делаю приседания, затем пью четыре кружки молока. Затем опять приседаю и снова выпиваю четыре кружки молока. Когда мне было около тридцати лет, я делал такие подходу в течение 30 дней», - сказал бодибилдер британским журналистам.

Добавим, что Аррингтон внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый бодибилдер в мире. При этом спортсмен признался, что со временем стал осторожнее подходить к упражнениям - сухожилия уже не те.

источник: «Советский спорт»
90-летний бодибилдер набирает форму, выпивая молоко во время упражнений
Спортсмен признался, что полностью побороть время ему не удается.
13.03.2023 10:30
Хроника
автор: Максим Скороходов
Майкл Джордан признан самым богатым спортсменом в истории, Роналду обошел Месси
Счет идет на миллиарды долларов.
10.03.2023 10:40
Хроника
автор: Максим Скороходов
РМОУ открыл прием заявок на стипендиальный конкурс
РМОУ открыл прием заявок на стипендиальный конкурс
Российский Международный Олимпийский Университет (РМОУ) открывает прием заявок на участие в стипендиальном конкурсе «Мастерские стипендии РМОУ». Победители смогут пройти обучение на англоязычной версии программы «Мастер спортивного администрирования» в 2023/24 учебном году.
09.03.2023 21:00
Хроника
Олимпийский чемпион в гребле Харин умер на 96-м году жизни
Похороны чемпиона пройдут на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.
09.03.2023 18:50
Хроника
автор: Александр Евграфов
Игорные зоны работают на развитие российского туризма
Игорные зоны работают на развитие российского туризма
2 марта в Москве состоялся Форум букмекеров России. В рамках этого события состоялась отдельная дискуссия с представителями российского игорного бизнеса. 
06.03.2023 13:00
Хроника
Более 70 процентов французов поддерживают участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024
Это стало известно после опроса населения Парижа.
05.03.2023 23:53
Хроника
Участники «Ты в игре» обсудили актуальные тренды спортивной отрасли на форуме «Мы вместе. Спорт»
Участники «Ты в игре» обсудили актуальные тренды спортивной отрасли на форуме «Мы вместе. Спорт»
28 февраля 2023 года в Москве в Гостином дворе стартовал ежегодный форум «Мы вместе. Спорт». В первый день мероприятия гостей ждали 12 сессий, на которых поднимались ключевые темы для спортивной отрасли.
02.03.2023 15:53
Хроника
Главред «Советского спорта» Яременко вошел в состав исполкома ФСЖР
Главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Яременко избран членом исполкома Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР).
28.02.2023 12:36
Хроника
автор: Сергей Иванов
В Камеруне 19 бегунов пострадали в результате серии взрывов во время марафона
К счастью, погибших в инциденте нет.
25.02.2023 18:45
Хроника
автор: Александр Евграфов
Вторые Зимние игры «Дети Азии» открылись в Кузбассе
Торжественное открытие завершилось зажжением факела игр
25.02.2023 15:53
Хроника
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика