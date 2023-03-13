«Все везде и сразу» получил семь премий «Оскар»

В ночь на 13 марта состоялась 95-я кинопремия «Оскар», сообщает CQ.

Больше всех наград, семь, забрала картина «Все везде и сразу», включая за лучший фильм. Четыре премии получил «На Западном фронте без перемен», по одной - голливудские блокбастеры «Аватар: Путь воды», «Черная пантера: Ваканда навеки» и «Топ Ган: Мэверик». Лучшим мультфильмом стал «Пиноккио Гильермо дель Торо».

Добавим, что российские картины не попали в список номинантов на лучший иностранный фильм, выиграл немецкая картина «На Западном фронте без перемен».