РУСАДА дисквалифицировало чемпионку Европы 2013 года по спортивной борьбе Чепсаракову

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало чемпионку Европы 2013 года по спортивной борьбе Валерию Чепсаракову на два года, сообщается на сайте организации.

Срок наказания Чепсараковой составит два года за нарушение п. 4.1 (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена) и п. 4.2 (использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода) Общероссийских антидопинговых правил. Дисквалификация 34-летней спортсменки будет отсчитываться с 7 марта 2023 года с зачетом отбытого срока временного отстранения.

За аналогичные нарушения наказан тяжелоатлет Вячеслав Косов (дисквалификация на 3 года), аннулированы результаты легкоатлета Вадима Врублевского, выступающего в прыжках в высоту, с 23 февраля 2013 года по 22 февраля 2015 года.