19 апреля 2023 года в Москве пройдет 6 церемония награждения премией Sport Business Awards

Она достанется лучшим спортивным менеджерам, компаниям, объектам и мероприятиям. Подать заявку можно до 31 марта.

Александра Савраева, продюсер SBA:

«Мы будем вручать премию в весьма сложные времена для спортивной индустрии. Наше мероприятие – это серьезная поддержка российских производителей, поставщиков, федераций, спонсоров и других игроков отрасли. Премия от СБК – престижная награда. Она символизирует признание заслуг в индустрии. К тому же это мероприятие для профессионалов. Представители клубов, лиг, организаций могут пообщаться между собой, поучиться чему-то друг у друга и понять, кто сегодня лидирует на рынке. Кроме того, премия – это еще и возможность попасть в медийное поле. Среди партнеров SBA – ведущие спортивные средства массовой информации России».

Александра Савраева подчеркивает, что, как и в прошлые годы, проекты будут оценивать высококлассные эксперты отрасли. Они разбираются в специфике номинаций, потому что постоянно работают с объектами, компаниями и организациями, понимают потребности рынка и аудитории.

Победителей определят в 28 номинациях:

1. Спортивное событие года

На победу в этой категории могут претендовать необычные или задающее тренды спортивные мероприятия, которые прошли в онлайне или офлайне. Важнейшие критерии при оценке жюри – высокий уровень организации и качественная работа по привлечению и удержанию зрителей.

2. Невоспетые герои

Номинация для человека или целой команды, обеспечивающих качественную и бесперебойную работу спортивных проектов, но пока не получивших публичного признания. Люди, тихо добивающиеся успехов, заслуживающие авторитет коллег и считающиеся «специалистами, которые просто выполняют работу».

3. Площадка года

Члены жюри оценят малые спортивные сооружения (без трибун или рассчитанные менее чем на 500 зрителей), тренировочные площадки или ФОК, принимающие спортивные состязания, а также другие развлекательные мероприятия и отвечающие современным требованиям по комфорту и сервису посетителей.

4. Стартап года

Категория для предпринимателей или компаний, создавшие совершенно новый продукт, услугу или даже целый рынок. Их усилия должны быть направлены на то, чтобы сделать спорт более прогрессивным.

5. Менеджер года

Претендентами на победу в этой номинации могут стать успешные руководители высшего или среднего звена спортивного предприятия, государственные и муниципальные служащие, руководители НКО. Обязательное условие – высокий уровень развития лидерских качеств и управленческих компетенций.

6. Спонсорская интеграция года

На победу в этой номинации могут рассчитывать проекты по реализации или активации спонсорского контракта с лигой, федерацией, клубом или организатором спортивного события: спонсорские, коммерческие или маркетинговые инициативы, принесшей новую аудиторию, доходы и партнерские отношения.

7. Креатив года

Категория для необычных, творческих, нестандартных решений в деятельности спортивных проектов. Их должны отличать высокие охваты и виральность в коммуникациях.

8. Прорыв года

За награду поборются проекты, осуществившие качественный скачок в развитии, вышедшие на новый уровень или создавший новый продукт.

9. SMM года

Специалисты из жюри оценят спортивные проекты, ведущие активную и эффективную работу в социальных сетях.

10. Спортивный журналист года

Номинация для спортивных комментаторов, корреспондентов, репортеров или интервьюеров, которые добились заметных успехов, внимания и признания профессиональный сообществом.

11. Технология года

Награду вручат организации, которая представила выдающееся инженерное,техническое или мультимедийное решение для спортивной инфраструктуры.

12. Производитель года

Категория для компаний, завода или фабрики, которые производят инвентарь, оборудование, форму и любые другие товары для спорта и продемонстрировали выдающиеся результаты.

13. Арена года

Награда для топ-менеджмента спортивного объекта (стадион, дворец спорта, плавательный бассейн) до 5000 зрителей, эффективно управляющего сооружением.

14. Matchday года

Лауреатом может стать организатор (сооружение, лига, клуб, ивент-агентство) программы дня матча, наполненного не только спортивным соревнованием, но и досугом: концертом, ярмаркой, перфомансом и прочим.

15. Стадион года

Награда для топ-менеджмента футбольного стадиона свыше 5000 зрителей, эффективно управляющего сооружением.

16. Ледовая арена года

Награда для топ-менеджмента ледового дворца свыше 5000 зрителей, эффективно управляющего сооружением.

17. Строительная организация года

В этой категории борьба за награду развернется между строительными компаниями, принявшие на себя функции координации и реализации строительно-монтажных работ, быстро и качественно реализовавшие один или несколько спортивных объектов.

18. Проектное бюро года

В этой номинации за победу поборются архитектурные и проектные организации, которые создали наиболее примечательные образы, концепции или предложили сложные инженерно-конструктивные решения спортивных сооружений.

19. Спортивный регион года

Эксперты определят регион с большим количеством систематически занимающихся спортом, высокой обеспеченностью спортивными сооружениями, уникальными или знаковыми объектами и систематическими или масштабными спортивными мероприятиями.

20. IT-решение года

Жюри оценят разработки в области информационных технологий, способные решать задачи по эффективной организации информационного процесса для снижения затрат времени, труда, энергии и материальных ресурсов для спортивных проектов.

21. Горнолыжный комплекс года

Номинация для курортов, обустроенных для активного отдыха и спорта, занятий горными лыжами, сноубордом, альпинизмом, горным туризмом, демонстрирующий высокую загрузку, доходность, многофункциональность, и предоставляющий качественный сервис.

22. Девелопер года

Категория для инвесторов или инвестиционных компаний, которые вкладывают средства в развитие спортивных объектов.

23. Объект года

Премия достанется лучшему спортивному объекту, введенному в эксплуатацию в 2022 году.

24. Медиапроект года

Борьба в номинации развернется между блогами, подкастами, ютуб-шоу, телеграм-каналами или СМИ, которые добились заметного успеха, внимания и признания профессиональный сообществом.

25. Спортсмен года

«Спортсменом года» может стать успешный действующий атлет, развивающий свой бренд, положительный имидж, отношения со спонсорами и имеющий широкую базу болельщиков в социальных медиа. Официальный партнер номинации – букмекерская компания «Лига ставок».

26. Корпоративное событие года

На награду в категории «Корпоративное событие года» может претендовать мероприятие, платформа или инструмент, направленное на внедрение оздоровительных практик и ЗОЖ среди сотрудников.

27. Клиентский сервис года

Это номинация для спортивных проектов, которые предоставляют услуги, обеспечивающие помощь и поддержку пользователям.

28. Билетный оператор года

Награду получит компания, оказывающая лучший сервис по распространению билетов. Жюри оценит качество обслуживания, количество клиентов, оборот и другие критерии.

В финал выйдут 115 номинантов. Шорт-лист будет обнародован до 5 апреля.

Лучших назовут по итогам голосования жюри, членами которого станут сто экспертов. Они оценят каждого участника по нескольким критериям. Для неперсональных номинаций предусмотрена защита проектов. Голосование пройдет с 11 по 16 апреля. Церемония награждения запланирована на 19 апреля.

Организаторы Sport Business Awards пригласили в жюри лучших экспертов и практиков индустрии. Вот только некоторые имена:

● Наиль Измайлов, президент ФНЛ;

● Александр Смирнов, генеральный директор «ЦСКА Арены»;

● Игорь Смирнов, директор по развитию «Газпром Арены»;

● Андрей Федун, генеральный директор «Открытие банк Арены»

● Дмитрий Лимарь, глава дирекции по маркетингу «Матч ТВ»;

● Владимир Стогниенко, шеф-редактор «Okko Спорт»;

● Сергей Бархударьян, директор спортивного направления «Яндекс Фантеха»;

● Владимир Волошин, управляющий партнер Newman Sport;

● Дмитрий Свищев, глава комитет Госдумы по физической культуре и спорту;

● Евгений Финкельштейн, президент корпорации PMI;

● Артем Артемьев, вице-президент общественной организации «Опора России»;

● Дмитрий Сергеев, управляющий партнер PARI

Сайт премии: https://sportawards.ru/