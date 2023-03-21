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В Краснодарском края обещали построить более сорока спортивных объектов в 2023 году

Реализация федеральных и краевых программ.
21 марта 2023 10:32
автор: Максим Скороходов

Вице-губернатор Кубани Александр Власов пообещал, что в регионе построят более сорока спортивных объектов.

- В 2023 году новые объекты появятся в 29 муниципалитетах региона. Запланировано строительство 10 многофункциональных спортивно-игровых площадок с воркаут зоной, 12 малобюджетных комплексов шаговой доступности, 13 центров единоборств, одного спорткомплекса с плавательным бассейном, трех специализированных баз. А также двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и модульного спортзала, - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова вице-губернатора.

Также Власов отметил, что за календарный год запланирован капитальный ремонт десяти спортивных объектов.

Добавим, что все работа ведется в рамках национального проекта «Демография», а также других федеральных и краевых программ.

В Краснодарском края обещали построить более сорока спортивных объектов в 2023 году
Реализация федеральных и краевых программ.
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