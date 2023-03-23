Пятьдесят фур оборудования: Екатеринбург готовится к первым международным «Играм вызова легенд»

Соревнования пройдут с 26 марта по 1 апреля в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» с участием 2300 гимнастов.

Как рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, соревнования пройдут в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». За последние несколько дней при помощи 50 фур на площадку завезены десятки тонн спортивного оборудования, в том числе и трибуны для зрителей. Общая площадь застройки составила более 20 тысяч квадратных метров и уже через пару дней два выставочных павильона превратятся в гимнастические помосты, на которые выйдут представители спортивной аэробики, спортивной акробатики, спортивной гимнастики и художественной гимнастики.

«У каждой площадки есть свои особенности застройки по свету, звуку, расположению тренировочных и спортивных зон, а также правила техники безопасности. Пожалуй, самая сложная в плане проектирования и установки оборудования была спортивная гимнастика, где необходимо было продумать как расположить восемь снарядов и выставить на каждый звуковое и световое оборудование», – рассказал Леонид Рапопорт.

Первыми на гимнастические ковры выйдут представители спортивной аэробики, у которых первенство России стартует 26 марта с яркой церемонии открытия, при подготовке которой организаторы постарались объединить и показать всю красоту и мощь четырех видов гимнастического спорта, представленные на «Играх вызова легенд».

Игры пройдут в Екатеринбурге в дни школьных каникул, а амбассадоры соревнований – победители Олимпийских Игр, чемпионы мира и Европы – Давид Белявский, Анастасия Татарева, Виктор Гречухин и Руслан Зубаиров.

Напомним, о старте нового в России мультиспортивного проекта было объявлено 1 марта в Москве в рамках спортивного форума «Мы вместе. Спорт».

«Новый проект — это достойный ответ на реалии в современном спорте, благодаря чему объединяются разные виды спорта, которые собирают не только лучших и сильнейших спортсменов, но и привлекают большое количество зрителей. И это основной синергетический эффект от спорта, когда мы идем по пути объединения в одном большом мероприятии. Спасибо руководству Свердловской области и региональным федерациям за поддержку проекта. Я надеюсь, что совместный высокий профессионализм позволит провести соревнования на высоком уровне», — заявила директор департамента государственного регулирования в сфере спорта Минспорта РФ Людмила Сараева.

«Игры вызова легенд» объединят четыре вида спорта – акробатику и аэробику, спортивную гимнастику и художественную гимнастику. Эти соревнования станут одними из первых международных стартов для гимнастов в этом году.