Второй выпуск истории комикс-вселенной «Лига Супергероев»

Обычно под маской супергероя скрывается обыкновенный человек, который хранит свои способности в секрете, но в этой истории героями предстоит стать тем, чьи лица известны каждому болельщику.

В первом выпуске хоккеист Кирилл Капризов помешал грабителям похитить из музея ценный артефакт и случайно пробудил скрытую в реликвии силу.

А Алина Загитова сорвала коварные планы учёного, разрабатывающего реагент, задача которого – влиять на исходы соревнований на льду.

Приключения обоих спортсменов привлекли внимание комментатора Виктора Гусева – втайне являющегося координатором загадочной Лиги Супергероев.

Смогут ли Кирилл и Алина стать полноправными участниками Лиги Супергероев? Кто еще будет с ними в команде?

Читайте второй выпуск «Лиги Супергероев» на сайте «Лиги Ставок» !