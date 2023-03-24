ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Второй выпуск истории комикс-вселенной «Лига Супергероев»

24 марта 2023 19:14
автор: Александр Евграфов

Обычно под маской супергероя скрывается обыкновенный человек, который хранит свои способности в секрете, но в этой истории героями предстоит стать тем, чьи лица известны каждому болельщику.

В первом выпуске хоккеист Кирилл Капризов помешал грабителям похитить из музея ценный артефакт и случайно пробудил скрытую в реликвии силу.
А Алина Загитова сорвала коварные планы учёного, разрабатывающего реагент, задача которого – влиять на исходы соревнований на льду.

Приключения обоих спортсменов привлекли внимание комментатора Виктора Гусева – втайне являющегося координатором загадочной Лиги Супергероев.

Смогут ли Кирилл и Алина стать полноправными участниками Лиги Супергероев? Кто еще будет с ними в команде?

Читайте второй выпуск «Лиги Супергероев» на сайте «Лиги Ставок» !

источник: «Советский спорт»
Второй выпуск истории комикс-вселенной «Лига Супергероев»
24.03.2023 19:14
Хроника
автор: Александр Евграфов
Пятьдесят фур оборудования: Екатеринбург готовится к первым международным «Играм вызова легенд»
Пятьдесят фур оборудования: Екатеринбург готовится к первым международным «Играм вызова легенд»
Стартовал финальный этап подготовки столицы Урала к проведению первых в истории страны международных соревнований по гимнастическим видам спорта «Игры вызова легенд».
23.03.2023 19:30
Хроника
автор: Сергей Иванов
В Краснодарском крае был построен центр единоборств
В нем будут проходить занятия по самбо и дзюдо.
21.03.2023 12:33
Хроника
автор: Максим Скороходов
В Краснодарском края обещали построить более сорока спортивных объектов в 2023 году
Реализация федеральных и краевых программ.
21.03.2023 10:32
Хроника
автор: Максим Скороходов
19 апреля 2023 года в Москве пройдет 6 церемония награждения премией Sport Business Awards
19 апреля 2023 года в Москве пройдет 6 церемония награждения премией Sport Business Awards
Более сотни финалистов поборются за награду от СБК.
20.03.2023 13:12
Хроника
автор: Анастасия Ключникова
РУСАДА дисквалифицировало чемпионку Европы 2013 года по спортивной борьбе Чепсаракову
Также наказаны еще несколько спортсменов.
14.03.2023 16:50
Хроника
автор: Александр Евграфов
«Все везде и сразу» получил семь премий «Оскар»
95-я церемония состоялась в США.
13.03.2023 12:13
Хроника
автор: Максим Скороходов
90-летний бодибилдер набирает форму, выпивая молоко во время упражнений
Спортсмен признался, что полностью побороть время ему не удается.
13.03.2023 10:30
Хроника
автор: Максим Скороходов
Майкл Джордан признан самым богатым спортсменом в истории, Роналду обошел Месси
Счет идет на миллиарды долларов.
10.03.2023 10:40
Хроника
автор: Максим Скороходов
РМОУ открыл прием заявок на стипендиальный конкурс
РМОУ открыл прием заявок на стипендиальный конкурс
Российский Международный Олимпийский Университет (РМОУ) открывает прием заявок на участие в стипендиальном конкурсе «Мастерские стипендии РМОУ». Победители смогут пройти обучение на англоязычной версии программы «Мастер спортивного администрирования» в 2023/24 учебном году.
09.03.2023 21:00
Хроника
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика