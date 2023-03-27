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Sports Business Awards получит еще четыре номинации

Срок подачи заявок продлится до 31 марта, а число номинаций премии SBA вырастет до 28.
Sports Business Awards получит еще четыре номинации
27 марта 2023 14:43
автор: Анастасия Ключникова

Организаторы добавили категории «Спортсмен года», «Корпоративное событие года», «Клиентский сервис года» и «Билетный оператор года».

«Спортсменом года» может стать успешный действующий атлет, развивающий свой бренд, положительный имидж, отношения со спонсорами и имеющий широкую базу болельщиков в социальных медиа. Официальный партнер номинации – букмекерская компания «Лига ставок».

На награду в категории «Корпоративное событие года» может претендовать мероприятие, платформа и инструмент, направленные на внедрение оздоровительных практик и ЗОЖ среди сотрудников.

«Клиентский сервис года» – номинация для спортивных проектов, которые предоставляют услуги, обеспечивающие помощь и поддержку пользователям.

Компания, оказывающая лучший сервис по распространению билетов, получит награду в категории «Билетный оператор года». Жюри оценит качество обслуживания, количество клиентов, оборот и другие критерии.

Sports Business Awards – престижная премия, которую вручают по 28 номинациям. Ее могут получить российские компании и менеджеры за заслуги в области спортивного бизнеса и управления.

Награждение пройдет 19 апреля. Ведущими церемонии SBA станут Мария Киселева и Василий Артемьев.

Мария Киселева трижды выигрывала Олимпийские игры, руководит театром «Стихия воды» и занимает должность вице-президента Федерации синхронного плавания России.

Василий Артемьев был капитаном на Кубке мира по регби 2019 года, дважды признавался лучшим регбистом России, играл в Ирландии и Англии.

Срок подачи заявок – до 31 марта.

Организатор премии – СБК: https://t.me/sbcru

Подать заявку можно на сайте: https://sportawards.ru/

источник: «Советский спорт»
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Срок подачи заявок продлится до 31 марта, а число номинаций премии SBA вырастет до 28.
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