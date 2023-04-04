ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Во сто крат больше любит Россию». Вяльбе поддержала Владимира Путина

Олимпийская чемпионка всегда голосовала за действующего президента.
04 апреля 2023 12:03
автор: Максим Скороходов

Президент ФЛГР Елена Вяльбе поддержала в интервью президента России Владимира Путина.

«Я с первых выборов голосовала за Владимира Владимировича, в первую предвыборную кампанию была его доверенным лицом и ни разу об этом не пожалела. Я ни разу не усомнилась в этом человеке. Он, возможно, во сто крат больше любит Россию и делает для нас всё, что в его силах», - приводит слова Вяльбе «Чемпионат».

Добавим, что Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России с 2010 года. Владимир Путин вступил на первый президентский срок в 2000 году.

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине российские лыжники завоевали 11 медалей, включая четыре золотые.

источник: Чемпионат.com
«Во сто крат больше любит Россию». Вяльбе поддержала Владимира Путина
Олимпийская чемпионка всегда голосовала за действующего президента.
04.04.2023 12:03
Хроника
автор: Максим Скороходов
Х юбилейные премия и форум «Спорт и Россия»: продолжается прием заявок  
Х юбилейные премия и форум «Спорт и Россия»: продолжается прием заявок  
Оргкомитет X премии в области поддержки спорта и здорового образа жизни «Спорт и Россия» сообщает о продолжении приема заявок на участие.
30.03.2023 15:43
Хроника
автор: Анастасия Ключникова
Москалькова направила обращение в ООН в защиту прав российских спортсменов
Также письмо адресовано президенту МОК Томасу Баху.
29.03.2023 18:19
Хроника
Польша призовет страны оказать давление на МОК, чтобы отменить рекомендацию о допуске россиян
С заявлением выступил Матеуш Моравецкий.
29.03.2023 16:56
Хроника
Sports Business Awards получит еще четыре номинации
Sports Business Awards получит еще четыре номинации
Срок подачи заявок продлится до 31 марта, а число номинаций премии SBA вырастет до 28.
27.03.2023 14:43
Хроника
автор: Анастасия Ключникова
Второй выпуск истории комикс-вселенной «Лига Супергероев»
24.03.2023 19:14
Хроника
автор: Александр Евграфов
Пятьдесят фур оборудования: Екатеринбург готовится к первым международным «Играм вызова легенд»
Пятьдесят фур оборудования: Екатеринбург готовится к первым международным «Играм вызова легенд»
Стартовал финальный этап подготовки столицы Урала к проведению первых в истории страны международных соревнований по гимнастическим видам спорта «Игры вызова легенд».
23.03.2023 19:30
Хроника
автор: Сергей Иванов
В Краснодарском крае был построен центр единоборств
В нем будут проходить занятия по самбо и дзюдо.
21.03.2023 12:33
Хроника
автор: Максим Скороходов
В Краснодарском края обещали построить более сорока спортивных объектов в 2023 году
Реализация федеральных и краевых программ.
21.03.2023 10:32
Хроника
автор: Максим Скороходов
19 апреля 2023 года в Москве пройдет 6 церемония награждения премией Sport Business Awards
19 апреля 2023 года в Москве пройдет 6 церемония награждения премией Sport Business Awards
Более сотни финалистов поборются за награду от СБК.
20.03.2023 13:12
Хроника
автор: Анастасия Ключникова
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика