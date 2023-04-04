«Во сто крат больше любит Россию». Вяльбе поддержала Владимира Путина

Президент ФЛГР Елена Вяльбе поддержала в интервью президента России Владимира Путина.

«Я с первых выборов голосовала за Владимира Владимировича, в первую предвыборную кампанию была его доверенным лицом и ни разу об этом не пожалела. Я ни разу не усомнилась в этом человеке. Он, возможно, во сто крат больше любит Россию и делает для нас всё, что в его силах», - приводит слова Вяльбе «Чемпионат».

Добавим, что Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России с 2010 года. Владимир Путин вступил на первый президентский срок в 2000 году.

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине российские лыжники завоевали 11 медалей, включая четыре золотые.