Объявлен шорт-лист премии Sport Business Awards. В него вошли 300 заявок

Заявки принимались в течение двух месяцев от компаний, менеджеров, предпринимателей, стартапов, проектов и даже целых регионов. Полный список номинантов можно посмотреть на официальном сайте премии Sport Business Awards.

В жюри премии вошли более двухсот специалистов и практиков отрасли. Всем номинантам, кроме индивидуальных, предстоит защита своих проектов. График защит и всех финалистов можно найти на сайте премии

Церемония награждения пройдет 19 апреля в Москве в концертном зале «Мир».