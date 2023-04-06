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Объявлен шорт-лист премии Sport Business Awards. В него вошли 300 заявок

Организаторы премии SBA определились с окончательным списком номинантов, которые будут бороться за престижную награду в 28 номинациях.
Объявлен шорт-лист премии Sport Business Awards. В него вошли 300 заявок
06 апреля 2023 18:35

Заявки принимались в течение двух месяцев от компаний, менеджеров, предпринимателей, стартапов, проектов и даже целых регионов. Полный список номинантов можно посмотреть на официальном сайте премии Sport Business Awards.

В жюри премии вошли более двухсот специалистов и практиков отрасли. Всем номинантам, кроме индивидуальных, предстоит защита своих проектов. График защит и всех финалистов можно найти на сайте премии

Церемония награждения пройдет 19 апреля в Москве в концертном зале «Мир».

источник: «Советский спорт»
Объявлен шорт-лист премии Sport Business Awards. В него вошли 300 заявок
Объявлен шорт-лист премии Sport Business Awards. В него вошли 300 заявок
Организаторы премии SBA определились с окончательным списком номинантов, которые будут бороться за престижную награду в 28 номинациях.
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