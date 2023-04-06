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Глава ОКР надеется, что МОК пересмотрит требования для допуска до международных соревнований

Они не дают возможности вернутся на международную арены многим российским спортсменам.
06 апреля 2023 13:13
автор: Максим Скороходов

Президент ОКР Станислав Поздняков выразил надежду, что Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотрит рекомендации для допуска российских спортсменов.

«Наши оппоненты фактически признают, что несправедливые санкции, принятые год назад, нужно пересматривать. Да, не все, но этот процесс начался, и он необратим. МОК, думаю, во многом пересмотрит свои требования, выдвинутые неделю назад», - приводит «РИА Новости» слова Позднякова.

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией.

источник: «РИА Новости»
Глава ОКР надеется, что МОК пересмотрит требования для допуска до международных соревнований
Они не дают возможности вернутся на международную арены многим российским спортсменам.
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