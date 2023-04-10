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Форум «Россия – спортивная держава» состоится в Перми 19-22 октября

Форум является самой крупной площадкой для взаимодействия между участниками спортивной отрасли в России.
10 апреля 2023 13:47
автор: Александр Евграфов

Ежегодный форум «Россия – спортивная держава» состоится в 2023 году с 19 по 22 октября в Перми, сообщается на официальном сайте правительства России.

«В год столетия отечественной системы управления спортом и 300-летия Перми форум, который проходит ежегодно по указу президента России Владимира Путина, станет синергией двух мощных юбилейных программ. В нем примут участие лучшие представители спортивной отрасли, гости из регионов и дружественных стран, - цитирует заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко пресс-служба правительства.

Как отметил министр спорта России Олег Матыцин, темами обсуждений будут укрепление национальной системы спорта и вопросы сотрудничества со странами и международными организациями.

Форум «Россия – спортивная держава» впервые проводился в 2009 году.

источник: Официальный сайт Правительства РФ
Форум «Россия – спортивная держава» состоится в Перми 19-22 октября
Форум является самой крупной площадкой для взаимодействия между участниками спортивной отрасли в России.
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