Форум «Россия – спортивная держава» состоится в Перми 19-22 октября

Ежегодный форум «Россия – спортивная держава» состоится в 2023 году с 19 по 22 октября в Перми, сообщается на официальном сайте правительства России.

«В год столетия отечественной системы управления спортом и 300-летия Перми форум, который проходит ежегодно по указу президента России Владимира Путина, станет синергией двух мощных юбилейных программ. В нем примут участие лучшие представители спортивной отрасли, гости из регионов и дружественных стран, - цитирует заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко пресс-служба правительства.

Как отметил министр спорта России Олег Матыцин, темами обсуждений будут укрепление национальной системы спорта и вопросы сотрудничества со странами и международными организациями.

Форум «Россия – спортивная держава» впервые проводился в 2009 году.