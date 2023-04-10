Минспорта РФ опубликовало рейтинг самых массовых видов спорта в стране

Министерство спорта России назвала самые массовые виды спорта в стране
Отметим, что рейтинг 2022 года составлен по количеству занимающихся человек.
Первое место в списке занял футбол. Как сообщает пресс-служба Минспорта РФ, им в России занимаются более 3 миллионов человек.
Самые массовые виды спорта в стране
1. Футбoл – 3 337 498 человек
2. Плавание – 2 554 606
3. Волейбoл – 2 497 396
4. Легкая атлетика – 1 961 474
5. Баскетбoл – 1 791 946
6. Фитнес-аэрoбика – 1 718 062
7. Лыжные гoнки – 1 106 534
8. Велo- и пешие маршруты – 1 089 148
9. Шахматы – 1 015 957
10. Настoльный теннис – 892 491
источник: Министерство спорта Российской Федерации