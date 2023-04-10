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Минспорта РФ опубликовало рейтинг самых массовых видов спорта в стране

В список не вошел хоккей.
10 апреля 2023 17:25
автор: Александр Поволоцкий

Министерство спорта России назвала самые массовые виды спорта в стране

Отметим, что рейтинг 2022 года составлен по количеству занимающихся человек.

Первое место в списке занял футбол. Как сообщает пресс-служба Минспорта РФ, им в России занимаются более 3 миллионов человек.

Самые массовые виды спорта в стране

1. Футбoл – 3 337 498 человек

2. Плавание – 2 554 606

3. Волейбoл – 2 497 396

4. Легкая атлетика – 1 961 474

5. Баскетбoл – 1 791 946

6. Фитнес-аэрoбика – 1 718 062

7. Лыжные гoнки – 1 106 534

8. Велo- и пешие маршруты – 1 089 148

9. Шахматы – 1 015 957

10. Настoльный теннис – 892 491

источник: Министерство спорта Российской Федерации
Минспорта РФ опубликовало рейтинг самых массовых видов спорта в стране
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