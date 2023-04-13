На развитие спорта на Донбассе будет выделено почти 500 млн рублей

Делегация министерства спорта РФ во главе с министром Олегом Матыцином посетила Мариуполь, а также Донецкую Народную Республику. В ходе поездки были осмотрены спортивные объекты «Ильичевец», «Айс Арена», «Олимпийский», а также «Донбасс Арена», сообщает пресс-служба министерства.

«Из федерального бюджета будет выделено на программы развития спортивной сферы в регионе в 2023 году порядка 495 млн рублей», - отметил Матыцин.

По словам руководителя министерства, предстоит еще много работы по восстановлению инфраструктуры, организации тренировочных и спортивных мероприятий, обучения и кадрового совершенствования.

В Мариуполе Олег Матыцин, его заместитель Одес Байсултанов и директор Центра спортивной подготовки сборных команд Российской Федерации Георгий Брюсов встретились с главой ДНР Денисом Пушилиным и исполняющим обязанности министра молодежи, спорта и туризма Юрием Мартыновым.