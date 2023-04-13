Международная федерация триатлона допустила россиян к международным соревнованиям

Исполнительный комитет Международной федерации триатлона (World Triathlon) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, сообщается на сайте организации.

«Исполком World Triathlon одобрил рекомендации МОК по возвращению к соревнованиям спортсменов с российскими и белорусскими паспортами», - говорится в заявлении.

В решении организации отмечается, что российские и белорусские спортсмены будут участвовать исключительно в качестве нейтральных атлетов.

Ранее подобные решения приняли Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo), Объединенный мир борьбы (UWW), Международная федерация настольного тенниса (ITTF) и международная федерация фехтования.