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Международная федерация триатлона допустила россиян к международным соревнованиям

Также к участию допущены и белорусские спортсмены.
13 апреля 2023 17:42
автор: Александр Евграфов

Исполнительный комитет Международной федерации триатлона (World Triathlon) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, сообщается на сайте организации.

«Исполком World Triathlon одобрил рекомендации МОК по возвращению к соревнованиям спортсменов с российскими и белорусскими паспортами», - говорится в заявлении.

В решении организации отмечается, что российские и белорусские спортсмены будут участвовать исключительно в качестве нейтральных атлетов.

Ранее подобные решения приняли Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo), Объединенный мир борьбы (UWW), Международная федерация настольного тенниса (ITTF) и международная федерация фехтования.

источник:
Международная федерация триатлона допустила россиян к международным соревнованиям
Также к участию допущены и белорусские спортсмены.
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