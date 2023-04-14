Журова заявила, что Украину ждут жесткие санкции за закон о запрете выступления с россиянами

Олимпийский чемпион по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о новом украинском законе о запрете украинским спортсменам выступать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами.

«У МОК есть такая опция, как лишение команды аккредитации, приостановка членства в МОК. В таком случае спортсмены этой страны могут участвовать в Олимпиаде, но в нейтральном статусе. В частности, так происходит тогда, когда правительства стран вмешиваются в дела МОК. И такое уже было неоднократно», - приводит слова Журовой «Газета.ru».

Добавим, что Международный олимпийский комитет уже высказал свою негативную позицию о новом законе.

Отметим, что касаемо чемпионата Европы 2024 года, в отборе которого играет сборная Белоруссии, принимать решение о дальнейшем участии сборной Украины будет УАФ, а вывод о лишении статуса любой спортивной организации будет делать специальная комиссия.