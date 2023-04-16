Тарасова считает, что российские спортсмены равнодушно отнесутся к санкциям со стороны Украины

Мастер спорта СССР и наставница олимпийский чемпионов по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о введенном санкционном списке Украины, в котором оказался ряд спортсменов из России.

«Разве кто-то из наших атлетов собрался отправиться на Украину? Нет, мы туда ехать не планировали. Не стоит обращать на это внимание, это никак не повлияет на развитие спорта в нашей стране» — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, что 15 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому ввел санкции против 82-х российских и белорусских спортсменов, включая Игоря Акинфеева, Илью Авербуха, Елизавету Туктамышеву и Сергея Овчинникова.