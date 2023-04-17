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Спортивно-развлекательную площадку переименовали в честь Ольги Бузовой 

17 апреля концертная площадка для спортивно-развлекательных мероприятий RED ARENA в игорной зоне «Красная Поляна» сменила свое название на BUZOVA ARENA.
17 апреля 2023 19:54
автор: Глеб Шевяков

Игорная зона «Красная Поляна» сменила название для концертной площадки спортивно-развлекательных мероприятий RED ARENA. С 17 апреля она именуется BUZOVA ARENA.

Отметим, что арена функционирует с 2019 года. За этот период на этой современной площадке организовывались крупные выступления российских звезд и эстрады, а также яркие спортивные события высшего класса. Главным образом это были значимые события в сфере российских единоборств. Именно здесь состоялся турнир с легендарным поединком между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

BUZOVA ARENA круглогодично может принимать масштабные концерты звезд, международные спортивные события, мюзиклы, бизнес-конференции, форумы. Площадка способна вмещать до 5000 человек. Техническое оснащение способно изменять внутреннюю конфигурация меньше, чем за сутки в зависимости от разновидности мероприятия.

Добавим, что спортивно-развлекательная площадка BUZOVA ARENA (бывшее название RED ARENA) является лауреатом V Премии «Развитие регионов. Лучшее для России — 2021» в номинации «Лучшая спортивно-развлекательная площадка» в категории «Событийный туризм».

Спортивно-развлекательную площадку переименовали в честь Ольги Бузовой 
17 апреля концертная площадка для спортивно-развлекательных мероприятий RED ARENA в игорной зоне «Красная Поляна» сменила свое название на BUZOVA ARENA.
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