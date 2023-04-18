«Динамо» откроет спортивно-тренировочный комплекс. Об этом лично сообщил Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин в день столетия футбольного клуба «Динамо» объявил о том, что рядом со стадионом «ВТБ Арена» откроется спортивно-тренировочный комплекс «Динамо».

Это будет трехэтажное здание общей площадью около 30 тыс. кв. м., в нем будут различные детско-юношеские секции, в том числе с ледовой ареной по стандартам НХЛ, с залом для волейбола, баскетбола и гандбола, а также искусственное футбольное поле и залы для спортивной гимнастики и единоборств.

Данный комплекс должен вмещать в себя 570 спортсменов и 1500 зрителей. Прилегающая территория благоустроена деревьями и газоном.