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«Динамо» откроет спортивно-тренировочный комплекс. Об этом лично сообщил Сергей Собянин

18 апреля ФК «Динамо» празднует столетний юбилей.
«Динамо» откроет спортивно-тренировочный комплекс. Об этом лично сообщил Сергей Собянин
18 апреля 2023 12:20
автор: Максим Скороходов
автор фото: Телеграм-канал Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин в день столетия футбольного клуба «Динамо» объявил о том, что рядом со стадионом «ВТБ Арена» откроется спортивно-тренировочный комплекс «Динамо».

Это будет трехэтажное здание общей площадью около 30 тыс. кв. м., в нем будут различные детско-юношеские секции, в том числе с ледовой ареной по стандартам НХЛ, с залом для волейбола, баскетбола и гандбола, а также искусственное футбольное поле и залы для спортивной гимнастики и единоборств.

Данный комплекс должен вмещать в себя 570 спортсменов и 1500 зрителей. Прилегающая территория благоустроена деревьями и газоном.

«Динамо» откроет спортивно-тренировочный комплекс. Об этом лично сообщил Сергей Собянин
«Динамо» откроет спортивно-тренировочный комплекс. Об этом лично сообщил Сергей Собянин
18 апреля ФК «Динамо» празднует столетний юбилей.
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