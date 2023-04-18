Экоактивист сорвал старт чемпионата мира по снукеру в Англии

Активисты экологического движения сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру, который проходит в британском Шеффилде.

Как сообщает Guardian, представитель Just Stop Oil залез на бильярдный стол и облил его краской, распылив пакет. Это произошло во время партии 1/16 финала между спортсменами из Великобритании Робертом Милкинсом и Джо Пэрри. Игру перенесли.

Еще одна женщина пыталась сорвать подобным способом матч между Марком Алленом и Фан Чжэньи. Активистке успела помешать служба безопасности. Хулиганов задержала полиция.

Just Stop Oil требует, чтобы правительство остановило новые проекты по добыче ископаемого топлива.