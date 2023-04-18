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Экоактивист сорвал старт чемпионата мира по снукеру в Англии

Причиной инцидента стала добыча ископаемого топлива.
Экоактивист сорвал старт чемпионата мира по снукеру в Англии
18 апреля 2023 14:10
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: wst.tv

Активисты экологического движения сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру, который проходит в британском Шеффилде.

Как сообщает Guardian, представитель Just Stop Oil залез на бильярдный стол и облил его краской, распылив пакет. Это произошло во время партии 1/16 финала между спортсменами из Великобритании Робертом Милкинсом и Джо Пэрри. Игру перенесли.

Еще одна женщина пыталась сорвать подобным способом матч между Марком Алленом и Фан Чжэньи. Активистке успела помешать служба безопасности. Хулиганов задержала полиция.

Just Stop Oil требует, чтобы правительство остановило новые проекты по добыче ископаемого топлива.

источник: The Guardian
Экоактивист сорвал старт чемпионата мира по снукеру в Англии
Экоактивист сорвал старт чемпионата мира по снукеру в Англии
Причиной инцидента стала добыча ископаемого топлива.
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