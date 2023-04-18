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Спортивному обществу «Динамо» исполнилось 100 лет

С речью выступил председатель Общества генерал-лейтенант Гулевский.
Спортивному обществу «Динамо» исполнилось 100 лет
18 апреля 2023 15:13
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Динамо" (Москва)

Спортивное общество «Динамо» празднует 18 апреля столетний юбилей.

В связи с чем пресс-служба организации опубликовала речь председателя Общества «Динамо» генерал-лейтенанта Анатолия Гулевского.

«Многие поколения динамовцев завоевывали и приумножали славу отечественного спорта, одерживая победы на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, стояли на страже рубежей нашей Родины, обеспечивали безопасность и правопорядок в стране.

За прошедшие 100 лет Обществом «Динамо» накоплен поистине уникальный опыт подготовки спортсменов, патриотического и нравственного воспитания молодежи, развития массовых и служебно-прикладных видов спорта, совершенствования физической подготовки сотрудников силовых структур и ведомств», - говорится в поздравлении.

Напомним, что в этот же день столетний юбилей отмечает футбольный клуб «Динамо» (Москва), который в настоящий момент занимает пятое место в РПЛ, набрав 39 очков в 23 матчах.

Добавим, что мужское и женское «Динамо» продолжают борьбу за медали в волейбольных чемпионах страны. В мужском полуфинале «Динамо» ведет у «Зенита» в серии - 2-0, а у женщин в полуфинале играют две динамовские команды: московское «Динамо» и челябинское «Динамо-Метар», впереди столичная команда - 2-0. Обе серии идут до трех побед.

Спортивному обществу «Динамо» исполнилось 100 лет
Спортивному обществу «Динамо» исполнилось 100 лет
С речью выступил председатель Общества генерал-лейтенант Гулевский.
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