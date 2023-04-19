Снукерист Уилсон установил историческое достижение, набрав 147 очков в матче

Английский снукерист Кайрен Уилсон победил валлийца Райана Дэе, набрав 147 очков, оформив максимум (максимально возможную серию из забитых шаров одним игроком). Для Уилсона этот брейк стал четвертым в карьере и первым на чемпионате мира с тех пор, как турнир стал проходить в Шеффилде, в театре «Крусибл».

Уилсон стал 13-м игроком, который набрал 147 очков в матче. Ранее такого достижения добивались Клифф Торбурн (1983), Джимми Уайт (1992), Стивен Хендри (1995,2009, 2012), Ронни О’Салливан (1997, 2003, 2008), Марк Уильямс (2005), Али Картер (2008), Джон Хиггинс (2020), Нил Робертсон (2022).

Действующим чемпионом мира по снукеру является Ронни О’Салливан.