Президент России Владимир Путин поздравил руководство и спортсменов «Динамо» со столетием общества

Президент России Владимир Путин поздравил руководство, ветеранов, спортсменов и тренером общества «Динамо» с его столетием, отправив в адрес общества телеграмму, которая опубликована на официальном сайте Кремля.

«Мы всегда будем гордиться выдающимися динамовцами всех поколений, их национальными и мировыми рекордами, блестящими триумфами на соревнованиях самого высокого ранга. Отрадно, что, бережно храня и развивая сложившиеся традиции, нынешний коллектив «Динамо» занимает достойные позиции на спортивном олимпе, в честной, напряжённой борьбе неизменно демонстрирует блестящую подготовку, характер и волю, своими победами вдохновляет молодёжь сделать выбор в пользу спорта, здорового и активного образа жизни», - говорится в поздравлении.

Глава государства назвал юбилей «Динамо» важным событием для всего российского спорта и поблагодарил ветеранов за честный, упорный труд и беззаветную преданность родному обществу.

18 апреля «Динамо» отметило 100 лет со дня своего основания.