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Президент России Владимир Путин поздравил руководство и спортсменов «Динамо» со столетием общества

Глава государства назвал юбилей «Динамо» важным событием для всего российского спорта.
Президент России Владимир Путин поздравил руководство и спортсменов «Динамо» со столетием общества
19 апреля 2023 16:11
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил руководство, ветеранов, спортсменов и тренером общества «Динамо» с его столетием, отправив в адрес общества телеграмму, которая опубликована на официальном сайте Кремля.

«Мы всегда будем гордиться выдающимися динамовцами всех поколений, их национальными и мировыми рекордами, блестящими триумфами на соревнованиях самого высокого ранга. Отрадно, что, бережно храня и развивая сложившиеся традиции, нынешний коллектив «Динамо» занимает достойные позиции на спортивном олимпе, в честной, напряжённой борьбе неизменно демонстрирует блестящую подготовку, характер и волю, своими победами вдохновляет молодёжь сделать выбор в пользу спорта, здорового и активного образа жизни», - говорится в поздравлении.

Глава государства назвал юбилей «Динамо» важным событием для всего российского спорта и поблагодарил ветеранов за честный, упорный труд и беззаветную преданность родному обществу.

18 апреля «Динамо» отметило 100 лет со дня своего основания.

источник:
Президент России Владимир Путин поздравил руководство и спортсменов «Динамо» со столетием общества
Президент России Владимир Путин поздравил руководство и спортсменов «Динамо» со столетием общества
Глава государства назвал юбилей «Динамо» важным событием для всего российского спорта.
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