ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

ФОНБЕТ выиграла международную HR-премию Team Awards

Церемония награждения прошла в Москве 20 апреля.
ФОНБЕТ выиграла международную HR-премию Team Awards
21 апреля 2023 22:53

Букмекерская компания Фонбет стала лауреатом премии Team Awards. Церемония награждения прошла в Москве 20 апреля.

Команда БК Фонбет победила в номинации «Команда Года» в категории Спорт. Экспертный совет премии отметил эффективность и качество работы команды букмекера при реализации проекта Матч Звезд FONBET Кубка России.

Премия Team Awards уникальное событие для компаний, которые хотят повысить свой уровень в поиске, мотивации и управлении людьми. Лауреаты премии – компании, которые представили наиболее эффективные, смелые и инновационные проекты в области построения сильных команд.

источник: «Советский спорт»
ФОНБЕТ выиграла международную HR-премию Team Awards
ФОНБЕТ выиграла международную HR-премию Team Awards
Церемония награждения прошла в Москве 20 апреля.
21.04.2023 22:53
Хроника
На церемонии Sport Business Awards «Советский спорт» назвал лучший спортивный фильм года
На церемонии Sport Business Awards «Советский спорт» назвал лучший спортивный фильм года
19 апреля в банкетном зале «Мир» в Москве состоялась церемония награждения премией Sport Business Awards.
20.04.2023 17:48
Хроника
автор: Сергей Иванов
Всемирная федерация бадминтона не стала допускать российских и белорусских спортсменов
Всемирная федерация бадминтона не стала допускать российских и белорусских спортсменов
Организация ждет уточнений от МОК.
20.04.2023 15:12
Хроника
автор: Максим Скороходов
Президент России Владимир Путин поздравил руководство и спортсменов «Динамо» со столетием общества
Президент России Владимир Путин поздравил руководство и спортсменов «Динамо» со столетием общества
Глава государства назвал юбилей «Динамо» важным событием для всего российского спорта.
19.04.2023 16:11
Хроника
автор: Александр Евграфов
Снукерист Уилсон установил историческое достижение, набрав 147 очков в матче
Англичанин сделал четвертый брейк в карьере и первый на чемпионате мира.
19.04.2023 15:36
Хроника
автор: Александр Евграфов
Спортивному обществу «Динамо» исполнилось 100 лет
Спортивному обществу «Динамо» исполнилось 100 лет
С речью выступил председатель Общества генерал-лейтенант Гулевский.
18.04.2023 15:13
Хроника
автор: Максим Скороходов
Экоактивист сорвал старт чемпионата мира по снукеру в Англии
Экоактивист сорвал старт чемпионата мира по снукеру в Англии
Причиной инцидента стала добыча ископаемого топлива.
18.04.2023 14:10
Хроника
автор: Александр Поволоцкий
«Динамо» откроет спортивно-тренировочный комплекс. Об этом лично сообщил Сергей Собянин
«Динамо» откроет спортивно-тренировочный комплекс. Об этом лично сообщил Сергей Собянин
18 апреля ФК «Динамо» празднует столетний юбилей.
18.04.2023 12:20
Хроника
автор: Максим Скороходов
Спортивно-развлекательную площадку переименовали в честь Ольги Бузовой 
Спортивно-развлекательную площадку переименовали в честь Ольги Бузовой 
17 апреля концертная площадка для спортивно-развлекательных мероприятий RED ARENA в игорной зоне «Красная Поляна» сменила свое название на BUZOVA ARENA.
17.04.2023 19:54
Хроника
автор: Глеб Шевяков
Тарасова считает, что российские спортсмены равнодушно отнесутся к санкциям со стороны Украины
По мнению 76-летнего тренера, атлеты России не собираются посещать территорию Украины.
16.04.2023 13:39
Хроника
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика