ФОНБЕТ выиграла международную HR-премию Team Awards

Букмекерская компания Фонбет стала лауреатом премии Team Awards. Церемония награждения прошла в Москве 20 апреля.

Команда БК Фонбет победила в номинации «Команда Года» в категории Спорт. Экспертный совет премии отметил эффективность и качество работы команды букмекера при реализации проекта Матч Звезд FONBET Кубка России.

Премия Team Awards уникальное событие для компаний, которые хотят повысить свой уровень в поиске, мотивации и управлении людьми. Лауреаты премии – компании, которые представили наиболее эффективные, смелые и инновационные проекты в области построения сильных команд.