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Украинским спортсменам запретили выйти с флагом на чемпионате мира по латиноамериканским танцам

Правила едины для всех
22 апреля 2023 14:08
автор: Максим Скороходов

На чемпионате мира по латиноамериканским танцем, который прошел 16 апреля в молдавском Кишиневе, случился инцидент с украинскими спортсменами.

Представители данной страны получили запрет на выход с флагом на церемонии представления участников. Подобная процедура не предусмотрена правилами.

«Согласно правилам Всемирной федерации спортивных танцев, все участники выходят на представление стран без флагов, абсолютно все. Главный судья чемпионата Хайнц Спакер предупредил, что с флагами выходить нельзя. Все участники согласились, кроме спортсменов из Украины, но мы не можем делать исключения», - приводит Newsmaker слова главы Федерации спортивных танцев Молдавии Петру Гозуна.

Гохун также добавил, что подобными акциями представители Украины проявляют неуважение к организаторам чемпионата мира, самому турниру и Всемирной федерации спортивных танцев.

Украинским спортсменам запретили выйти с флагом на чемпионате мира по латиноамериканским танцам
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