МОК через зарубежную прессу дал понять о своем недовольстве Украиной

Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклеод подверг критике Украину за введенный закон о запрете для своих спортсменов выступать в одном турнире с россиянами и белорусами.

«Очевидно, для нас это уже слишком. Исполнительный комитет МОК вновь планирует обсудить эту ситуацию», - приводит Inside the Games слова функционера.

Вывод о лишении статуса любой украинской спортивной организации будет делать специальная комиссия. С отбора на Евро-2024 по футболу сборная Украины не будет сниматься, так как играет с Белоруссией в разных группах.