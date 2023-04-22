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МОК через зарубежную прессу дал понять о своем недовольстве Украиной

В стране ранее приняли решение не выступать в одном турнире с россиянами и белорусами.
МОК через зарубежную прессу дал понять о своем недовольстве Украиной
22 апреля 2023 19:33
автор: Максим Скороходов
автор фото: olympics.com

Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклеод подверг критике Украину за введенный закон о запрете для своих спортсменов выступать в одном турнире с россиянами и белорусами.

«Очевидно, для нас это уже слишком. Исполнительный комитет МОК вновь планирует обсудить эту ситуацию», - приводит Inside the Games слова функционера.

Вывод о лишении статуса любой украинской спортивной организации будет делать специальная комиссия. С отбора на Евро-2024 по футболу сборная Украины не будет сниматься, так как играет с Белоруссией в разных группах.

источник: Inside The Games
МОК через зарубежную прессу дал понять о своем недовольстве Украиной
МОК через зарубежную прессу дал понять о своем недовольстве Украиной
В стране ранее приняли решение не выступать в одном турнире с россиянами и белорусами.
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