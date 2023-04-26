Специальный докладчик Совета ООН по правам человека призвала вернуть российских спортсменов

Специальный докладчик Совета по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН) Александра Ксантаки одобрила рекомендации МОК, в которых призывается рассмотреть возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену.

«Я считаю, что такая рекомендация является шагом в правильном направлении. Одного только принудительного призыва недостаточно, чтобы лишить спортсмена права участвовать в соревнованиях», - приводит слова специалиста пресс-служба МОК.

Напомним, что атлеты из России и Белоруссии были отстранены от международных соревнований из-за тяжелой политической ситуации в мире. Кроме того, страны были лишены права проведения нескольких крупных турниров.