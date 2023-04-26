Министр спорта Франции высказалась по вопросу возвращения российских спортсменов

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера высказалась на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.

«Мы, политические лидеры, должны понимать, что конкретно может означать эта модель «нейтралитета» и какова ее жизнеспособность в известном нам контексте. МОК работает над этим, и МПК повторно рассмотрит вопрос перед своей Генеральной Ассамблеей в сентябре», - приводит слова политика пресс-служба МОК.

Ранее специальный докладчик Совета по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН) Александра Ксантаки одобрила рекомендации МОК.

Напомним, что атлеты из России и Белоруссии были отстранены от международных соревнований из-за тяжелой политической ситуации в мире. Кроме того, страны были лишены права проведения нескольких крупных турниров.