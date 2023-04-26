Олимпийский комитет России будет добиваться изменения рекомендаций МОК

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что организация будет добиваться изменения рекомендаций МОК по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.

«К дискриминации по национальному признаку добавилась дискриминация по роду деятельности, по ведомственной принадлежности к общественно значимым и спортивным организациям», - приводит слова функционера РИА Новости.

Ранее специальный докладчик Совета по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН) Александра Ксантаки одобрила рекомендации МОК.

Напомним, что атлеты из России и Белоруссии были отстранены от международных соревнований из-за тяжелой политической ситуации в мире. Кроме того, страны были лишены права проведения нескольких крупных турниров.