Президент Федерации спортивной борьбы России поддержал ОКР в борьбе с рекомендациями МОК

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался о словах главы ОКР Станислава Позднякова, который пообещался добиваться изменения рекомендаций МОК по допуску российских спортсменов.

«Я считаю правильной позицию Олимпийского комитета России. Убежден, что какой-то агрессивной позиции быть не должно. Но свои права нам надо защищать. Те права, которые позволят не допустить никакой позиции ущербности по отношению к нам. Это главное. Есть общие положения, принятия которых должны добиваться все наши федерации. И первое из них – четкое соблюдение уставов международных федераций и хартии МОК», - приводит РИА Новости слова Мамиашвили.

Ранее специальный докладчик Совета по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН) Александра Ксантаки одобрила рекомендации МОК.

Напомним, что атлеты из России и Белоруссии были отстранены от международных соревнований из-за тяжелой политической ситуации в мире, но потом МОК выдвинул специальные условия нейтралитета для допуска спортсменов из этих стран.