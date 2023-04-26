Семикратный чемпион мира О’Салливан сенсационно проиграл на ЧМ-2023 по снукеру

Действующий чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О’Салливан сенсационно проиграл в четвертьфинале первенства мира 2023 года.

Матч 1/4 финала против Люка Бресела завершился со счетом 13:10 в пользу бельгийца, занимающего 10-е место в мировом рейтинге.

В прошлом году О’Салливан в финале победил чемпиона мира 2019 года Джадда Трампа и вернул себе титул лучшего игрока в снукер в мире. Всего на счету О’Салливана семь титулов чемпиона, столько же у Стивена Хендри. Оба снукериста являются самыми титулованными игроками.

Решающий матч турнира, который по традиции принимает театр «Крусибл» в Шеффилде, пройдет в два дня: 30 апреля и 1 мая. Победитель турнира получит главный приз в 625 тыс. долларов.