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Президент России Владимир Путин поздравил руководство и спортсменов ЦСКА со столетием клуба

Глава государства подчеркнул, что представители ЦСКА в числе признанных лидеров российского и мирового спорта.
29 апреля 2023 11:21
автор: Александр Евграфов

Президент России Владимир Путин поздравил руководство, ветеранов, спортсменов и тренеров ЦСКА с столетием клуба, отправив телеграмму, которая опубликована на официальном сайте Кремля.

«Богатая история одного из самых титулованных спортивных клубов страны прочно связана со становлением и развитием отечественного спорта высших достижений и массового физкультурного движения, с триумфами наших атлетов на престижных национальных и мировых первенствах, Олимпийских играх», - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что в наши дни представители ЦСКА – в числе признанных лидеров российского и мирового спорта. По словам Владимира Путина, армейцы в напряженной борьбе неизменно демонстрируют блестящую подготовку, сплоченность, составляют достойную конкуренцию сильным соперникам в хоккее и баскетболе, легкой атлетике и фигурном катании, единоборствах и многих других видах спорта.

29 апреля ЦСКА отметил 100 лет со дня своего основания.

источник: Официальный сайт Президента России
Президент России Владимир Путин поздравил руководство и спортсменов ЦСКА со столетием клуба
Глава государства подчеркнул, что представители ЦСКА в числе признанных лидеров российского и мирового спорта.
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