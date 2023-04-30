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Спортсмены из России завоевали на играх АЛБА 70 медалей, 36 из которых – золотые

Игры стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) завершились в воскресенье в Венесуэле.
30 апреля 2023 22:14
автор: Александр Евграфов

Российские спортсмены завоевали 70 медалей на завершившихся в воскресенье в Венесуэле Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА), сообщает министерство спорта Российской Федерации.

Всего в Играх были разыграны медали в 33 видах спорта. В общекомандном зачете у сборной России третье место. Российские спортсмены принимали участие только в соревнованиях по боксу, каратэ, пляжному волейболу, художественной гимнастике, тяжелой атлетике и прыжках на батуте. Россияне завоевали 36 золотых, 24 серебряных и 10 бронзовых медалей. Команда Венесуэлы стала первой (255-254-226), кубинцы – вторые (76-65-53).

На Играх АЛБА российские спортсмены выступали по приглашению венесуэльской стороны, под национальным флагом как специальные гости турнира.

источник: Министерство спорта Российской Федерации
Спортсмены из России завоевали на играх АЛБА 70 медалей, 36 из которых – золотые
Игры стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) завершились в воскресенье в Венесуэле.
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