Спортсмены из России завоевали на играх АЛБА 70 медалей, 36 из которых – золотые

Российские спортсмены завоевали 70 медалей на завершившихся в воскресенье в Венесуэле Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА), сообщает министерство спорта Российской Федерации.

Всего в Играх были разыграны медали в 33 видах спорта. В общекомандном зачете у сборной России третье место. Российские спортсмены принимали участие только в соревнованиях по боксу, каратэ, пляжному волейболу, художественной гимнастике, тяжелой атлетике и прыжках на батуте. Россияне завоевали 36 золотых, 24 серебряных и 10 бронзовых медалей. Команда Венесуэлы стала первой (255-254-226), кубинцы – вторые (76-65-53).

На Играх АЛБА российские спортсмены выступали по приглашению венесуэльской стороны, под национальным флагом как специальные гости турнира.