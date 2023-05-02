Бресель сенсационно победил Селби, став первым бельгийским чемпионом мира по снукеру

Бельгиец Люка Бресель сенсационно выиграл в финале чемпионата мира по снукеру у четырехкратного победителя турнира Марка Селби, став первым бельгийцем завоевавшим титул. Финальный матч, проходивший в театре «Крусибл» в Шеффилде, завершился со счетом 18:15 в пользу Бреселя.

На пути к титулу Бресель в четвертьфинале не менее сенсационно победил семикратного чемпиона мира Ронни О’Салливана – 13:10.

Бельгиец стал четвертым не британцем, выигравшим титул чемпиона мира. Ранее такого же успеха добивались канадец Клифф Торбурн, ирландец Кен Доэрти и австралиец Нил Робертсон.