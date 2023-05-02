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Международная федерация водных лыж и вейкборда оставила в силе отстранение россиян от соревнований

Федерация проигнорировала рекомендации Международного олимпийского комитета.
02 мая 2023 16:47
автор: Александр Евграфов

Международная федерация водных лыж и вейкборда (IWWF) оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

«После консультаций Бюро федерации решило сохранить отстранение российских и белорусских спортсменов от всех мероприятий IWWF», - говорится в сообщении.

При этом федерация может пересмотреть свое решение в случае изменения обстоятельств. Организация проигнорировала рекомендацию Международного олимпийского комитета о допуске спортсменов из России и Белоруссии в качестве нейтральных спортсменов.

источник:
Международная федерация водных лыж и вейкборда оставила в силе отстранение россиян от соревнований
Федерация проигнорировала рекомендации Международного олимпийского комитета.
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