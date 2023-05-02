Путин напомнил международным спортивным чиновникам, что они разрушают олимпийское движение

Президент России Владимир Путин подверг критике множественные решения различных организаций об отстранении отечественных спортсменов.

«Не буду говорить, что и как делают международные спортивные чиновники, которые часто, к сожалению, пренебрегают принципами олимпизма. Но Бог с ними. Они только, к сожалению, наносят ущерб этим олимпийскому движению, которое должно быть связующим звеном между народами и странами, тем более - в условиях конфликтов», - приводит РИА Новости слова Путина.

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией. Однако это решение не связано с Олимпийскими играми.