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Путин напомнил международным спортивным чиновникам, что они разрушают олимпийское движение

Из-за политических решений спортсмены из России и Белоруссии не могут участвовать в большинстве соревнований.
Путин напомнил международным спортивным чиновникам, что они разрушают олимпийское движение
02 мая 2023 17:55
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин подверг критике множественные решения различных организаций об отстранении отечественных спортсменов.

«Не буду говорить, что и как делают международные спортивные чиновники, которые часто, к сожалению, пренебрегают принципами олимпизма. Но Бог с ними. Они только, к сожалению, наносят ущерб этим олимпийскому движению, которое должно быть связующим звеном между народами и странами, тем более - в условиях конфликтов», - приводит РИА Новости слова Путина.

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией. Однако это решение не связано с Олимпийскими играми.

источник: «РИА Новости»
Путин напомнил международным спортивным чиновникам, что они разрушают олимпийское движение
Путин напомнил международным спортивным чиновникам, что они разрушают олимпийское движение
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