Матыцин рассказал, будет ли Россия финансировать спортсменов, выступающих в нейтральном статусе

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что страна готова финансировать выступление спортсменов, согласившихся выступать в нейтральном статусе.

«Но будем смотреть на условия, которые будут определены международными федерациями. Эти вопросы мы внимательно прорабатываем с юридической и финансовой точек зрения, думаю, что мы найдем выход, потому что наша основная задача - обеспечить участие наших спортсменов при условии уважения наших прав», - приводит ТАСС слова Матыцина.

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией. Однако это решение не связано с Олимпийскими играми.