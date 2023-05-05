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Уникальная программа тренировок World Сlass Training System

Что об этом известно? 
Уникальная программа тренировок World Сlass Training System
05 мая 2023 13:52
автор: Сергей Иванов
автор фото: World Class

В течение многих лет весь фитнес-мир работает на групповых программах с заданной хореографией, созданных авторитетными компаниями и брендами. Сеть фитнес-клубов World Class, отмечающая в этом году 30-летний юбилей, приняла решение создать собственный тренировочный продукт, в котором будет воплощен весь накопленный опыт и экспертиза компании. Так появился проект World Class Training System, в рамках которого тренеры и методисты World Class разработали пять тренировок с заданной хореографией для групповых классов:

⦁ W Pump – силовой урок на все группы мышц;

⦁ W Combat – кардиотренировка с элементами различных стилей единоборств;

⦁ W Step – кардиоатлетическая тренировка с элементами степ-аэробики;

⦁ W Balance – микс йоги, пилатес, тай-чи, стретча и медитации;

⦁ W Cycle – велотренировки под зажигательную музыку.

Куратором проекта World Class Training System стал директор направления «Групповые программы» World Class, сертифицированный коуч, ведущий методист и лектор World Class University Евгений Ванюков.

Источник фото: World Class

Все пять брендовых программ введены в клубное расписание уже с 10 апреля.

Каждый релиз рассчитан на три месяца – это оптимальный срок, чтобы усвоить тренировку, научиться качественно с технической точки зрения выполнять каждую комбинацию, прочувствовать каждое движение и довести его до совершенства, при этом, чтобы музыка и хореография не приедались. Каждые три месяца авторы будут менять «рисунок» урока – хореографию, количество и очередность повторений, темп и музыку, но суть и структура уроков будут оставаться неизменными.

До конца текущего, 2023 года в рамках проекта World Class Training System планируется выпуск еще двух программ – танцевальной и функциональной.

Следите за расписанием и записывайтесь на тренировки в приложении World Class.

источник: «Советский спорт»
Уникальная программа тренировок World Сlass Training System
Уникальная программа тренировок World Сlass Training System
Что об этом известно? 
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